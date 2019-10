Results from the O2 in London





Regis Prograis – Josh Taylor

Derek Chisora – David Price

Ricky Burns – Lee Selby

Lawrence Okolie W TKO 7 Yves Ngabu

Conor Benn KO 4 Steve Jamoye

Denis Radovan W TKO 4 Luke Blackledge

Abass Baraou W TKO 6 John O’donnell

Austin Williams W 4 Miroslav Juna

Shannon Courtenay W 4 Melinda Habran