WBC junior middleweights champion Vergil Ortiz Jr. (23-0, 21 KOs) and the seasoned pro Erickson Lubin (27-2, 19 KOs) headline tonight on DAZN in a 12-round fight on a Golden Boy-promoted card at the Dickies Arena in Fort Worth, Texas. Lubin will be attempting to pull off the upset.
How to Watch
Main card begins at 8:00 pm ET / 5:00 pm PT on DAZN.
Ring walks are approximately 11:00 p.m. ET for Ortiz Jr. vs. Lubin.
- Vergil Ortiz Jr. vs. Erickson Lubin
- Darius Fulghum vs. David Stevens
- Amari Jones vs. Shady Gamhour
- Joshua Edwards vs. Zeno Vooris
- Robin Safar vs. Derick Miller Jr.
Prelims at 4:00 pm ET on Golden Boy YouTube
- Eric Priest vs. Esneiker Correa
- Javier Meza vs. Joshua Garcia
- Samuel Castellanos vs. Ricardo Elizalde
- Figo Gonzalez vs. Oziel Aradillas