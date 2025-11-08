Boxing Tonight - Vergil Ortiz Jr vs. Erickson Lubin - Live Results

Boxing Tonight – Vergil Ortiz Jr vs. Erickson Lubin – Live Results


WBC junior middleweights champion Vergil Ortiz Jr. (23-0, 21 KOs) and the seasoned pro Erickson Lubin (27-2, 19 KOs) headline tonight on DAZN in a 12-round fight on a Golden Boy-promoted card at the Dickies Arena in Fort Worth, Texas. Lubin will be attempting to pull off the upset.

Follow live updates, scores, and results from the DAZN main card.

How to Watch

Main card begins at 8:00 pm ET / 5:00 pm PT on DAZN.

Ring walks are approximately 11:00 p.m. ET for Ortiz Jr. vs. Lubin.

YouTube video

DAZN Main card starts at 8 pm ET

  • Vergil Ortiz Jr. vs. Erickson Lubin
  • Darius Fulghum vs. David Stevens
  • Amari Jones vs. Shady Gamhour
  • Joshua Edwards vs. Zeno Vooris
  • Robin Safar vs. Derick Miller Jr.

Prelims at 4:00 pm ET on Golden Boy YouTube

  • Eric Priest vs. Esneiker Correa
  • Robin Safar vs. Derick Miller Jr.
  • Javier Meza vs. Joshua Garcia
  • Samuel Castellanos vs. Ricardo Elizalde
  • Figo Gonzalez vs. Oziel Aradillas

