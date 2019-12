Gervonta Davis vs. Yuriorkis Gamboa results from the State Farm Arena in Atlanta

Jean Pascal SD 12 Badou Jack

114 – 112 Badou

114 – 112 Pascal

114 – 112 Pascal

Lionell Thompson UD 10 Jose Uzcategui

Angelo Leo UD 12 Cesar “Corazon” Juarez

Malik Hawkins TKO 5 Darwin Price

Ahmed Elbiali TKO 6 Brian Vera

Jackson Martinez TKO 2 Yardley Cruz