Amanda Serrano UD 10 Heather Hardy Michael Hunter UD 12 Sergey Kuzmin 117-110, 117-110 and 117-110 Daniyar Yeleussinov TKO 1 Reshard Hicks Murodjon Akmadeliav TKO 4 Wilner Soto Magomedrasul Majidov TKO 4 Ed Fountain Wesley Ferrer UD 8 Larry Fryers Darren Cunningham PTS 6 Jonathan Lecona Rivas Christian Bermudez KO 2 Jonathan Conde Ray Ford UD 4 Rafael Castillo

/

/

You are here:Live updates: Devin Haney vs. Zaur Abdullaev, Hunter beats Kuzmin