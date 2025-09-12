-
Canelo Alvarez (167.5 lbs / 76.0 kg) vs Terence Crawford (167.5 lbs / 76.0 kg) – Undisputed & Ringmagazine Super Middleweight Championship (168 lbs / 76.2 kg) – 12 Rounds
-
Callum Walsh (153.5 lbs / 69.6 kg) vs Fernando Vargas Jr. (153 lbs / 69.4 kg) – Super Welterweight Fight (154 lbs / 69.9 kg) – 10 Rounds
-
Christian Mbilli (167 lbs / 75.8 kg) vs Lester Martinez (167 lbs / 75.8 kg) – WBC Super Middleweight Interim World Championship (168 lbs / 76.2 kg) – 10 Rounds
-
Mohammed Alakel (132 lbs / 59.9 kg) vs Travis Crawford (132.5 lbs / 60.1 kg) – Lightweight Fight (133 lbs / 60.3 kg) – 10 Rounds
-
Serhii Bohachuk (155 lbs / 70.3 kg) vs Brandon Adams (156 lbs / 70.8 kg) – Middleweight Fight (156 lbs / 70.8 kg) – 10 Rounds
-
Ivan Dychko (239.5 lbs / 108.6 kg) vs Jermaine Franklin Jr. (256 lbs / 116.1 kg) – Heavyweight Fight (No Max) – 10 Rounds
-
Reito Tsutsumi (129.5 lbs / 58.7 kg) vs Javier Martinez (129.5 lbs / 58.7 kg) – Super Featherweight Fight (130 lbs / 59.0 kg) – 6 Rounds
-
Sultan Almohammed (132.5 lbs / 60.1 kg) vs Martin Caraballo (133 lbs / 60.3 kg) – Super Lightweight Fight (134 lbs / 60.8 kg) – 4 Rounds
-
Steven Nelson (171.5 lbs / 77.8 kg) vs Raiko Santana (171.5 lbs / 77.8 kg) – Light Heavyweight Fight (172 lbs / 78.0 kg) – 10 Rounds
-
Marco Verde (158 lbs / 71.7 kg) vs Sona Akale (159.5 lbs / 72.3 kg) – Super Middleweight Fight (162 lbs / 73.5 kg) – 6 Rounds
Canelo and Crawford Make Weight at 167.5 for Super Middleweight Showdown
Last Updated on 09/12/2025