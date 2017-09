Weights: Williams vs. Rodriguez

Listed below are weights for all of the participants in tomorrow’s CES Boxing card at Twin River Casino, scheduled for Saturday, Sept. 16th, 2017 at 5:45 p.m. ET and streaming live on Facebook via FIGHTNIGHT LIVE beginning at 7.

JIMMY WILLIAMS

New Haven, Conn.

14-0-1, 6 KOs





147

WBC USNBC Welterweight Champion

JUAN RODRIGUEZ JR.

Union City, N.J.

13-4, 5 KOs

Challenger

JUISEPPE CUSUMANO

Carini, Sicily

12-1, 10 KOs

238

MATT MCKINNEY

Oceanside, Calif.

5-2-2, 2 KOs

260

ANTHONY MARSELLA JR.

Providence, R.I.

5-0, 2 KOs

136

ISRAEL ROJAS

Sonora, Mexico

10-16, 3 KOs

133

RAY OLIVEIRA JR.

New Bedford, Mass.

7-1, 1 KO

153

DAVID WILSON

Meriden, Conn.

5-1-1, 1 KO

156

MARCIA AGRIPINO

Groton, Conn.

1-0-1

116

FEDERICA BIANCO

New York, N.Y.

2-1, 1 KO

116

KENDRICK BALL JR.

Worcester, Mass.

7-0-2, 5 KOs

163

PABLO VELEZ JR.

Durham, N.C.

7-1-1, 5 KOs

164

MARQUS BATES

Taunton, Mass.

2-1, 2 KOs

144

TRAVIS DEMKO

Stoughton, Mass.

4-1, 1 KO

144

JAMAINE ORTIZ

Worcester, Mass.

4-0, 3 KOs

140

DARNELL PETTIS

Cleveland, Ohio

1-5

139

MICHAEL VALENTIN

Providence, R.I.

1-0, 1 KO

132

HENRY GARCIA

New Bedford, Mass.

Pro debut

128

RICKY DELOSSANTOS

Providence, R.I.

2-0

125

JONATHAN PEREZ

Lowell, Mass.

2-1-2, 2 KOs

125

RAFIEL NYAKOKO

Worcester, Mass.

Pro debut

192

JAKE PARADISE

Worcester, Mass.

Pro debut

194

PHIL DUDLEY

Providence, R.I.

1-0

125

PHILIP DAVIS

Worcester, Mass.

0-1

127