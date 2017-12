Weights: Khiary Gray vs. Greg Jackson

Listed below are weights for all the participants in Thursday night’s CES Boxing 2017 season finale at Twin River Casino. The official start time Thursday is 7 p.m. ET. Doors open at 6. The FIGHTNIGHT LIVE stream on Facebook begins at 8.

KHIARY GRAY

Worcester, Mass.

14-3, 11 KOs

148





GREG JACKSON

Philadelphia, Pa.

8-4-1, 2 KOs

148





NATASHA SPENCE

Ontario, Canada

8-3-1, 6 KOs

145

ALEKSANDRA MAGDZIAK LOPES

Marshfield, Mass.

18-4-2, 1 KO

147

ANTHONY MARSELLA JR.

Providence, R.I.

6-0, 3 KOs

137

OSCAR EDUARDO QUEZADA

Sonora, Mexico

7-4, 4 KOs

135

JAMAINE ORTIZ

Worcester, Mass.

6-0, 4 KOs

134

DERRICK MURRAY

St. Louis, Mo.

13-3-1, 5 KOs

135

KENDRICK BALL JR.

Worcester, Mass.

8-0-2, 5 KOs

163

ALSHAMAR JOHNSON

Vineland, N.J.

1-1-1, 1 KO

164

MICHAEL VALENTIN

Providence, R.I.

2-0, 1 KO

137

EFREN NUNEZ

New Bedford, Mass.

Pro debut

133

BOBBY HARRIS III

Worcester, Mass.

1-0

167

AMADEU CRISTIANO

Boston, Mass. (Sao Paolo, Brazil)

Pro debut

167

JAREL PEMBERTON

Boston, Mass.

1-0

162

RENE NAZARE

Woburn, Mass. (Rio de Janeiro, Brazil)

0-1

165