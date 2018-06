Weights: Edwin Soto vs. Salim Larbi

Listed below are weights for all the participants in Saturday’s pro-am boxing card at Foxwoods Resort Casino’s historic Fox Theater, presented by CES Boxing.





EDWIN SOTO

New Haven, Conn.





12-2-2, 5 KOs

154

SALIM LARBI

Brooklyn, N.Y.





20-9-2, 7 KOs

154

JUISEPPE CUSUMANO

Carini, Sicily

15-1, 13 KOs

234

ROBERT SIMMS

Saginaw, Mich.

6-2, 3 KOs

237

JIMMY WILLIAMS

New Haven, Conn.

14-1-1, 5 KOs

155

CHRISTIAN AGUIRRE

Salt Lake City, Utah

7-0, 3 KOs

153

MARCIA AGRIPINO

New London, Conn.

1-1-1

121

KAILYN HANSEN

Whittier, Calif.

0-1

125

KENDRICK BALL JR.

Worcester, Mass.

9-0-2, 6 KOs

162

ALEXIS GAYTAN

Weslaco, Texas

3-0, 2 KOs

160

ELVIS FIGUEROA

New Haven, Conn.

4-0, 2 KOs

169

LEANDRO DA SILVA

Woburn, Mass. (Sao Paolo, Brazil)

1-1, 1 KO

CARLOS MARRERO III

Bridgeport, Conn.

0-2

133

JONATHAN ROJAS

Newark, N.J.

0-1

133