Wanheng Menayothin vs. Tatsuya Fukuhara – WBC stats

WANHENG MENAYOTHIN aka Chayaphon Moonsri (Thailand)

WBC Minimumweight World Champion / 11th Title Defense

Former WBC International Minimumweight Champion, 5 successful defenses

Former WBC Youth Minimumweight Champion, 8 successful defenses

Age: 33 / Date of birth: October 27, 1985

Residence: Bangkok, Thailand / Birthplace: Maha Sarakam, Thailand

Record: 52-0, 18 KOs / Total rounds: 417 / World championship fights: 11-0, 5 KOs

Height: 5’2” – 158cm / Reach: 64.5” – 164cm / Stance: Right-handed





TATSUYA FUKUHARA (Japan)

Ranked WBC No. 4 at Minimumweight

Age: 30 / Date of birth: May 8, 1989

Residence, birthplace: Kumamoto, Kumamoto, Japan

Record: 21-6-6, 7 KOs / Total rounds: 200 / World championship fights: 1-2, 0 KOs

Height: 5.4.5” – 164cm / Reach: 63” – 160cm / Stance: Left-handed

WBC MINIMUMWEIGHT WORLD CHAMPIONS

1. Hiroki Ioka (Japan) 1987 – 1988

2. Napa Kiatwanchai (Thailand) 1988 – 1989

3. Jeum-Hwang Choi (Korea) 1989 – 1990

4. Hideyuki Ohashi (Japan) 1990

5. Ricardo Lopez (Mexico) 1990 – 1998

6. Wandee Chor Chareon (Thai) 1998 – 2000

7. Jose Antonio Aguirre (Mexico) 2000 – 2004

8. Eagle Kyowa (Japan) 2004

9. Isaac Bustos (Mexico) 2004 – 2005

10. Katsunari Takayama (Japan) 2005

11. Eagle Kyowa (Japan) * 2005 – 2007

12. Juan Palacios (Nic.) Interim 2008

13. Oleydong Sithsamerchai (Thai) 2008 – 2011

14. Kazuto Ioka (Japan) 2011 – 2012

15. Xiong Zhao Zhong (China) 2013 – 2014

16. Osvaldo Novoa (Mexico) 2014

17. Wanheng Menayothin (Thai) 2014 –

* Regained

WBC TOP TEN

1. Ricardo Lopez (Mexico)

2. Oleydong Sithsamerchai (Thai)

3. Wanheng Menayothin (Thai)

4. Hideyuki Ohashi (Japan)

5. Eagle Kyowa (Japan)

6. Wandee Chor Chareon (Thai)

7. Jose Antonio Aguirre (Mexico)

8. Hiroki Ioka (Japan)

9. Napa Kiatwanchai (Thai)

10. Kazuto Ioka (Japan)

GENERAL INFORMATION ON THE MINIMUMWEIGHT DIVISION IN WBC HISTORY

16 world champions have been recognized by the WBC, of whom only one has regained the title: Eagle Kyowa (Japan).





82 minimumweight world championship bouts have been held in WBC history.

Ricardo “Finito” Lopez of Mexico holds the record for successful title defenses with 21.

MEMORABLE WBC MINIMUMWEIGHT CHAMPIONSHIP FIGHTS

Aug. 29, 2018 Wanheng Menayothin W12 Pedro Taduran – Nakhon Sawan, Thailand

Nov. 25, 2017 Wanheng Menayothin W12 Tatsuya Fukuhara – Nakhon Ratchasima, Thailand

Aug. 2, 2016 Wanheng Menayothin W12 Saul Juarez – Chonburi, Thailand

Nov. 6, 2014 Wanheng Menayothin TKO9 Oswaldo Novoa – Chonburi, Thailand

Feb. 5, 2014 Oswaldo Novoa TKO5 Chaozhong Xiong – Haikou, China

Nov. 24, 2012 Chaozhong Xiong W12 Javier Martinez Resendiz – Kunming, China

Feb. 11, 2011 Kazuto Ioka TKO5 Oleydong Sithsamerchai – Kobe, Japan

Nov. 29, 2007 Oleydong Sithsamerchai W12 Eagle Kyowa – Bangkok, Thailand

Aug. 6, 2005 Eagle Kyowa W12 Katsunari Takayama – Tokyo, Japan

Apr. 4, 2005 Katsunari Takayama W12 Isaac Bustos – Osaka, Japan

Dec. 18, 2004 Isaac Bustos TKO4 Eagle Kyowa – Tokyo, Japan

Jan. 10, 2004 Eagle Kyowa W12 Jose Antonio Aguirre – Tokyo, Japan

Jul. 7, 2000 Jose Antonio Aguirre KO5 Jose Luis Zepeda – Villahermosa, Mexico

Feb. 11, 2000 Jose Antonio Aguirre W12 Wandee Chor Chareon – Samut Sakhon, Thailand

May 4, 1999 Wandee Chor Chareon TKO12 Wolf Tokimitsu – Kurashiki, Japan

Aug. 23, 1998 Wandee Chor Chareon W12 Rocky Lin – Yokohama, Japan

Nov. 13, 1998 Ricardo Lopez W12 Rosendo Alvarez – Las Vegas, Nevada

Mar. 7, 1998 Ricardo Lopez TD8 Rosendo Alvarez – México City, México

Sep. 17, 1994 Ricardo Lopez TKO1 Surachai Saengmorakot – Las Vegas, Nevada

Dec. 18, 1993 Ricardo Lopez KO11 Manny Melchor – Stateline, Nevada

Oct. 25, 1990 Ricardo Lopez TKO5 Hideyuki Ohashi – Tokyo, Japan

June 8, 1990 Hideyuki Ohashi W12 Napa Kiatwanchai – Tokyo, Japan

Feb. 7, 1990 Hideyuki Ohashi KO9 Jum-Hwan Choi – Tokyo, Japan

Nov. 12, 1989 Jum-Hwan Choi TKO12 104¾ Napa Kiatwanchai – Seoul, South Korea

Nov. 13, 1988 Napa Kiatwanchai W12 Hiroki Ioka – Osaka, Japan

Oct. 18, 1987 Hiroki Ioka W12 Mai Thomburifarm – Osaka, Japan

WBC Statistics by Luis Medina.