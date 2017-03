Roman Gonzalez vs. Srisaket Sor Rungvisai – statistics for Sat

ROMÁN “Chocolatito” GONZÁLEZ (Nicaragua)

WBC Super Flyweight World Champion – 1st Title defense

Age: 29 / Date of birth: June 16, 1987

Residence, birthplace: Managua, Nicaragua

Record: 46-0, 38 KOs / Total rounds: 216

World championship fights: 15-0, 9 KOs

Height: 5’3” – 160 cm / Reach: 64” – 163 cm / Stance: Right-handed





Promoter: Teiken Promotions / Manager: Carlos Blandon / Trainer: Wilmer Hernandez

SRISAKET SOR RUNGVISAI aka Wisaksil Wangek (Thailand)

Ranked WBC No. 2 at Super Flyweight / Former WBC Super Flyweight World Champion

Age: 30 / Date of birth: December 8, 1986

Residence: Bangkok, Thailand / Birthplace: Si Sa Ket, Thailand

Record: 41-4-1, 38 KOs / Total rounds: 168

World championship fights: 2-1, 2 KOs

Height: 5’3″ – 160 cm / Reach: 63.5″ – 161 cm / Stance: Left-handed

Promoter: Thainchai Pisitwuttinan / Manager: Surachart Pisitwuttinan / Trainer: Chokchai Pisitwuttinan

WBC SUPER FLYWEIGHT WORLD CHAMPIONS

1. Rafael Orono (Venezuela) 1980 – 1981

2. Chulho Kim (Korea) 1981 – 1982

3. Rafael Orono (Venezuela) 1982 – 1983*

4. Payao Pooltarat (+) (Thai) 1983 – 1984

5. Jiro Watanabe (Japan) 1984 – 1986

6. Gilberto Roman (+) (Mexico) 1986 – 1987

7. Santos Laciar (Argentina) 1987

8. Jose Bebis Rojas (Colombia) 1987 – 1988

9. Gilberto Roman (+) (Mex) 1988 – 1989*

10. Nana Konadu (Ghana) 1989 – 1990

11. Sungkil Moon (Korea) 1990 – 1993

12. Jose Luis Bueno (Mexico) 1993 – 1994

13. Hiroshi Kawashima (Japan) 1994 – 1997

14. Gerry Peñalosa (Phil) 1997 – 1998

15. Injoo Cho (Korea) 1998 – 2000

16. Masamori Tokuyama (Jap) 2000 – 2004

17. Katsushige Kawashima (Jap) 2004 – 2005

18. Masamori Tokuyama (Jap) 2005 – 2006 *

19. Cristian Mijares (Mexico) 2006 – 2008

20. Vic Darchinyan (Australia) 2008 – 2010

21. Tomas Rojas (Mexico) (Interim) 2009

22. Vic Darchinyan (Aust) 2009 – 2010*

23. Tomas Rojas (Mexico) 2010 – 2011*

24. Suriyan Por Chockchai (Thai) 2011 – 2012

25. Yota Sato (Japan) 2012 – 2013

26. Srisaket Sor Rungvisai (Thai) 2013 – 2014

27. Carlos Cuadras (Mexico) 2014 – 2016

28. Roman Gonzalez (Nic) 2016 –

* Regained

GENERAL INFORMATION ON THE SUPER FLYWEIGHT DIVISION IN THE HISTORY OF THE WBC

23 world champions have been recognized by the WBC, of whom only five have regained the title: Rafael Orono (Venezuela), Gilberto Roman (Mexico), Masamori Tokuyama (Japan), Vic Darchinyan (Australia), Tomas Rojas (Mexico).

114 super flyweight world title fights have been held in WBC history.

WBC SUPER FLYWEIGHT TOP 10 CHAMPIONS

1. Gilberto Roman (Mexico)

2. Santos Laciar (Argentina)

3. Jiro Watanabe (Japan)

4. Chulho Kim (Korea)

5. Cristian Mijares (Mexico)

6. Gerry Peñalosa (Philippines)

7. Sungkil Moon (Korea)

8. Rafael Orono (Venezuela)

9. Carlos Cuadras (Mexico)

10. Jose Luis Bueno (Mexico)

MEMORABLE WBC SUPER FLYWEIGHT WORLD CHAMPIONSHIP FIGHTS

Sep. 10, 2016 Roman Gonzalez W12 Carlos Cuadras – Inglewood, California

May 31, 2014 Carlos Cuadras TW8 Srisaket Sor Rungvisai – Iztacalco, Mexico

Nov. 15, 2013 Srisaket Sor Rungvisai TKO9 Hirofumi Mukai – Nakhon Ratchasima, Thailand

Feb. 7, 2009 Vic Darchinyan TKO11 Jorge Arce – Anaheim, California

Aug. 30, 2008 Cristian Mijares TKO3 Chatchai Sasakul – Monterrey, Mexico

Feb. 27, 2006 Masamori Tokuyama W12 Jose Navarro – Osaka, Japan

June 28, 2004 Katsushige Kawashima TKO1 Masamori Tokuyama – Yokohama, Japan

Jan. 2, 2000 In-Joo Cho W12 Gerry Peñalosa – Seoul, South Korea

Nov. 23, 1997 Gerry Peñalosa KO10 Young-Joo Cho – Seongnam City, South Korea

Jan. 18, 1995 Hiroshi Kawashima W12 Jose Luis Bueno – Yokohama, Japan

Nov. 13, 1993 Jose Luis Bueno W12 Sungkil Moon – Pohang City, South Korea

June 9, 1990 Sungkil Moon TKO8 Gilberto Roman – Seoul, South Korea

Jan. 20, 1009 Sungkil Moon TW9 Nana Konadu – Seoul, South Korea

Nov. 7, 1989 Nana Konadu W12 Gilberto Roman – Mexico City, Mexico

Apr. 8, 1988 Gilberto Roman W12 Sugar Baby Rojas – Miami Beach, Florida

May 16, 1987 Santos Laciar TKO11 Gilberto Roman – Reims, France

Mar. 30, 1986 Gilberto Roman W12 Jiro Watanabe – Hyogo, Japan

Jul. 5, 1984 Jiro Watanabe W12 Payao Poontarat – Osaska, Japan

Nov. 27, 1983 Payao Poontarat W12 Rafael Orono – Pattaya, Thailand

May 9, 1983 Rafael Orono W12 Raul Valdez – Caracas, Venezuela

Apr. 22, 1981 Chulho Kim W15 Jiro Watanabe – Seoul, South Korea

Feb. 2, 1980 Rafael Orono W15 Seung-Hoon Lee – Caracas, Venezuela

WBC Statistics by Luis Medina.