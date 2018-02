Luis Nery vs. Shinsuke Yamanaka 2 – WBC stats

WBC STATISTICS

WBC Bantamweight World Championship

March 1, 2018 / Tokyo, Japan / Kokugikan

This will be the 1,996th bout sanctioned by the WBC in its 55-year history.

TEIKEN PROMOTIONS PRESENTS:

LUIS “Pantera” NERY (Mexico)

WBC Bantamweight World Champion / 1st Title Defense

Age: 23 / Date of birth: December 12, 1994

Residence, birthplace: Tijuana, Baja California, Mexico

Record: 25-0, 19 KOs / Total rounds: 106 / World championship fights: 1-0, 1 KO

Height: 5’5″ – 165cm / Reach: 66.5″ – 169cm / Stance: Left-handed

Manager: Fernando Beltran / Promoter: Promociones Zanfer





SHINSUKE YAMANAKA (Japan)

Ranked WBC No. 1 at Bantamweight

Former WBC Bantamweight World Champion / 12 successful title defenses

Age: 35 / Date of birth: October 11, 1982

Residence: Tokyo, Japan / Birthplace: Konan, Shiga, Japan

Record: 27-1-2, 19 KOs / Total rounds: 206 / World championship fights: 13-1, 9 KOs

Height: 5’7.5″ – 171cm / Reach: 69.5” – 177cm / Stance: Left-handed

Promoter: Teiken Promotions / Manager: Akihiko Honda

WBC BANTAMWEIGHT WORLD CHAMPIONS

1. Eder Jofre (Brazil) 1963 – 1965

2. Masahiko Harada (Jap) 1965 – 1968

3. Lionel Rose (Aust) 1968 – 1969

4. Ruben Olivares (Mex) 1969 – 1970

5. Chucho Castillo (Mex) 1970 – 1971

6. Ruben Olivares (Mex) * 1971 – 1972

7. Rafael Herrera (Mex) 1972

8. Enrique Pinder (Pan) 1972

9. Rafael Herrera (Mex) * 1973 – 1974

10. Rodolfo Martinez (Mex) 1974 – 1976

11. Carlos Zarate (Mex) 1976 – 1979

12. Lupe Pintor (Mex) 1979 – 1982

13. Albert Davila (US) 1983 – 1984

14. Daniel Zaragoza (Mex) 1985

15. Miguel Lora (Col) 1985 – 1988

16. Raul Perez (Mex) 1988 – 1991

17. Greg Richardson (US) 1991

18. Joichiro Tatsuyoshi (Jap) 1991 – 1993

19. Victor Rabanales (Mex) (Interim) 1992 – 1993

20. Jungil Byun (Kor) 1993

21. Joichiro Tatsuyoshi (Jap) (Interim)* 1993 – 1994

22. Yasuei Yakushiji (Jap) 1993 – 1995

23. Wayne McCullough (Ire) 1995 – 1996

24. Sirimongkol Singmanassuk (Thai) 1996 – 1997

25. Joichiro Tatsuyoshi (Jap) * 1997 – 1998

26. Veeraphol Nakhonluang (Thai) 1998 – 2005

27. Hozumi Hasegawa (Japan) 2005 – 2010

28. Fernando Montiel (Mexico) 2010 – 2011

29. Nonito Donaire (Phil) 2011

30. Shinsuke Yamanaka (Japan) 2011 – 2017

31. Luis Nery (Mexico) 2017 –

*Regained

GENERAL INFORMATION ON THE BANTAMWEIGHT DIVISION IN WBC HISTORY:

27 world champions have been recognized by the WBC, of whom only three have regained the title: Ruben Olivares (Mexico), Rafael Herrera (Mexico), Joichiro Tatsuyoshi (Japan) two times.

139 bantamweight world title bouts have been held in WBC history.

57 WBC bantamweight world title bouts have been held in Japan.

WBC TOP 10 BANTAMWEIGHT CHAMPIONS

1. Carlos Zarate (Mexico)

2. Eder Jofre (Brazil)

3. Ruben Olivares (Mexico)

4. Rafael Herrera (Mexico)

5. Veeraphol Nakhonluang (Thai)

6. Joichiro Tatsuyoshi (Japan)

7. Jungil Byun (Korea)

8. Yasuei Yakushiji (Japan)

9. Hozumi Hasegawa (Japan)

10. Shinsuke Yamanaka (Japan)

MEMORABLE WBC BANTAMWEIGHT WORLD TITLE FIGHTS

Aug. 15, 2017 Luis Nery KO4 Shinsuke Yamanaka – Kyoto

Sep. 22, 2015 Shinsuke Yamanaka W12 Anselmo Moreno – Tokyo

Nov. 6, 2011 Shinsuke Yamanaka TKO11 Christian Esquivel – Tokyo

Feb. 19, 2011 Nonito Donaire TKO2 Fernando Montiel – Las Vegas

Apr. 30, 2010 Fernando Montiel TKO4 Hozumi Hasegawa – Tokyo

Apr. 16, 2005 Hozumi Hasegawa W12 Veeraphol Sahaprom – Tokyo

June 25, 2000 Veeraphol Sahaprom W12 Toshiaki Nishioka – Takasago

Aug. 10, 1996 Sirimongkol Singwancha TKO5 Jose Luis Bueno – Phitsanulok

Jul. 30, 1995 Wayne McCullough W12 Yasuei Yakushiji – Nagoya

Sep. 17, 1992 Victor Rabanales TKO9 Joichiro Tatsuyoshi – Osaka

Sep. 19, 1991 Joichiro Tatsuyoshi TKO10 Greg Richardson – Moriguchi

Oct. 29, 1988 Raul Perez W12 Miguel Lora – Las Vegas

Aug. 9, 1985 Miguel Lora W12 Daniel Zaragoza – Miami

June 3, 1979 Lupe Pintor W15 Carlos Zarate – Las Vegas

May 8, 1976 Carlos Zarate KO9 Rodolfo Martinez – Inglewood

Dec. 7, 1974 Rodolfo Martinez TKO4 Rafael Herrera – Merida

Mar. 19, 1972 Rafael Herrera KO5 Ruben Olivares – Mexico City

Aug. 22, 1969 Ruben Olivares KO4 Lionel Rose – Inglewood

Mar. 8, 1969 Lionel Rose W15 Alan Rudkin – Melbourne

May 18, 1965 Fighting Harada W15 Eder Jofre – Nagoya

Apr. 4, 1963 Eder Jofre KO3 Katsutoshi Aoki – Kokugican

There have been 117 WBC title fights between Mexico and Japan.

Mexico has won 61 bouts, Japan has won 53, with 2 draws and 1 no contest.

MEMORABLE FIGHTS

Nov. 21, 2015 Francisco Vargas TKO9 Takashi Miura, Las Vegas – SF

Apr. 6, 2014 Naoya Inoue TKO6 Adrian Hernandez, Tokyo – L-FL

Oct. 27, 2012 Gamaliel Diaz W12 Takahiro Aoh, Tokyo – SF

Apr. 8, 2011 Jhonny Gonzalez TKO4 Hozumi Hasegawa, Kobe – F

Apr. 30, 2010 Fernando Montiel TKO4 Hozumi Hasegawa, Tokyo – B

May 23, 2009 Toshiaki Nishioka TKO3 Jhonny Gonzalez, Monterrey – SB

Oct. 16, 2008 Oscar Larios W12 Takahiro Aoh, Tokyo – F

Sep. 18, 2006 Cristian Mijares W12- Katsushige Kawashima, Yokohama – S-FL

July 30, 2006 Rodolfo Lopez TKO7 Takashi Koshimoto, Fukuok – F

Jan. 10, 2004 Eagle Kyowa W12 Jose Antonio Aguirre, Tokyo – ST

Mar. 5, 1996 Daniel Zaragoza TKO11 Joichiro Tatsuyoshi, Yokohama – SB

Apr. 2, 1995 Yasuei Yakushiji W12 Cuauhtemoc Gomez, Nagoya – B

Apr. 16, 1994 Yasuei Yakushiji KO10 Josefino Suarez, Nagoya – B

July 2, 1993 Joichiro Tatsuyoshi W12 Victor Rabanales, Osaka – B

Sep. 17, 1992 Victor Rabanales TKO9 Joichiro Tatsuyoshi, Osaka – B

Oct. 25, 1990 Ricardo Lopez TKO5 Hideyuki Ohashi, Tokyo – ST

July 22, 1987 Rene Arredondo TKO6 Tsuyoshi Hamada, Tokyo – SL

July 24, 1986 Tsuyoshi Hamada KO1 Rene Arredondo, Tokyo – SL

Mar. 30, 1986 Gilberto Roman W12 Jiro Watanabe, Itami – S-FL

Apr. 9, 1984 Gabriel Bernal KO2 Koji Kobayashi, Tokyo – FL

Apr. 13, 1982 Tadashi Tomori W15 Amado Urzua, Tokyo – L-FL

Apr. 12, 1981 Antonio Avelar KO7 Shoji Oguma, Mita – FL

June 11, 1980 Lupe Pintor D15 Eijiro Murata, Tokyo – B

Apr. 16, 1978 Miguel Canto W15 Shoji Oguma, Tokyo – FL

Jan. 8, 1975 Miguel Canto W15 Shoji Oguma, Sendai – FL

May 19, 1972 Clemente Sanchez KO3 Kuniaki Shibata, Tokyo – F

Oct. 6, 1971 Ricardo Arredondo W15 Yoshiaki Numata, Sendai – SF

Dec. 11, 1970 Kuniaki Shibata TKO14 Vicente Saldivar, Tijuana – F

Jan, 29, 1967 Vicente Saldivar KO7 Mitsunori Seki, Naucalpan – F

Jan. 3, 1967 Masahiko Harada W15 Jose Medel, Nagoya – B

Aug. 7, 1966 Vicente Saldivar W15 Mitsunori Seki, Naucalpan – F

WBC Statistics by Luis Medina.