Ken Shiro vs. Randy Petalcorin – WBC stats

WBC Light Flyweight World Championship

December 23, 2019 / Yokohama, Japan / Arena





KENSHIRO “The Amazing Boy” TERAJI (Japan)

(Formerly known as Ken Shiro)

WBC Light Flyweight World Champion / 7th Title Defense

Age: 27 / Date of birth: January 6, 1992

Residence: Uji, Kyoto, Japan / Birthplace: Joyo, Kyoto, Japan

Record: 16-0, 9 KOs / World championship fights: 7-0, 4 KOs / Total rounds: 108

Height: 5’5″ – 165cm / Reach: 64″ – 163cm / Stance: Right-handed

Manager: Takeo Imamura / Trainer: Hisashi Teraji

Randy Petalcorin

RANDY “Razor” PETALCORIN (Philippines)

Ranked WBC No. 12 at 108 pounds

Age: 27 / Date of birth: December 31, 1991

Residence: General Santos City, Cotabato del Sur, Philippines / Birthplace: Davao City, Davao del Sur, Philippines

Record: 31-3-1, 23 KOs / World championship fights: 0-1 / Total rounds: 171

Height: 5’3″ – 160cm / Reach: 64″ – 170cm / Stance: Left-handed

WBC affiliated titles held: Asian Boxing Council light flyweight champion

Managers: Jim Claude Manangquil, Peter Maniatis

WBC LIGHT FLYWEIGHT WORLD CHAMPIONS

1. Franco Udella (Italy) 1975

2. Luis Estaba (Ven) 1975 – 1978

3. Freddie Castillo (Mex) 1978

4. Netrnoi Sor Vorasingh (Tha) 1978

5. Sung Jun Kim (Kor) 1978 – 1980

6. Shigeo Nakajima (Jap) 1980

7. Hilario Zapata (Pan) 1980 – 1982

8. Amado Urzua (Mex) 1982

9. Tadashi Tomori (Jap) 1982

10. Hilario Zapata (Pan) * 1982 – 1983

11. Jungkoo Chang (Kor) 1983 – 1988

12. German Torres (Mex) 1988 – 1989

13. Yulwoo Lee (Kor) 1989

14. Humberto Gonzalez (Mex) 1989 – 1990

15. Rolando Pascua (Phil) 1990 – 1991

16. Melchor Cob Castro (Mex) 1991

17. Humberto Gonzalez (Mex)* 1991 – 1993

18. Michael Carbajal (US) 1993 – 1994

19. Humberto Gonzalez (Mex)* 1994 – 1995

20. Saman Sorjaturong (Tha) 1995 – 1999

21. Yosam Choi (Kor) 1999 – 2002

22. Jorge Arce (Mex) 2001 – 2004

23. Eric Ortiz (Mex) 2005

24. Brian Viloria (US) 2005 – 2006

25. Omar Niño (Mexico) 2006

26. Wandee Singwangcha (Thai) (Interim) 2006

27. Edgar Sosa (Mexico) 2007 – 2009

28. Rodel Mayol (Philippines) 2009 – 2010

29. Omar Niño (Mexico) * 2010

30. Gilberto Keb Baas (Mexico) 2010 – 2011

31. Adrian Hernandez (Mexico) 2011

32. Kompayak Porpramook (Thai) 2011 – 2012

33. Adrian Hernandez (Mexico)* 2012 – 2014

34. Naoya Inoue (Japan) 2014

35. Pedro Guevara (Mexico) 2014 – 2015

36. Yo Kimura (Japan) 2015 – 2016

37. Ganigan Lopez (Mexico) 2016 – 2017

38. Kenshiro Teraji (Japan) 2017 –

* Regained

GENERAL INFORMATION ON THE LIGHT FLYWEIGHT DIVISION IN WBC HISTORY

33 light flyweight world champions have been recognized by the WBC, four of whom have regained the title: Hilario Zapata (Panama), Humberto Gonzalez (Mexico) two times, Omar Niño (Mexico), Adrian Hernandez (Mexico).





146 light flyweight world title bouts have been held in WBC history.

MEMORABLE WBC LIGHT FLYWEIGHT WORLD CHAMPIONSHIP FIGHTS

July 12, 2019 Kenshiro Teraji TKO4 Jonathan Taconing – Osaka

Oct. 7, 2018 Kenshiro Teraji TKO7 Milan Melindo – Yokohama

July 2, 2016 Ganigan Lopez W12 Yu Kimura – Kyoto

Apr. 6, 2014 Naoya Inoue TKO6 Adrian Hernandez – Tokyo

Feb. 8, 2014 Adrian Hernandez TKO3 Janiel Rivera – Huixquilucan

June 19, 2010 Omar Niño W12 Rodel Mayol – Queretaro

Nov. 21, 2009 Rodel Mayol TKO2 Edgar Sosa – Tuxtla Gutierrez

Apr. 14, 2007 Edgar Sosa W12 Brian Viloria – San Antonio

Feb. 18, 2006 Brian Viloria W12 Jose Antonio Aguirre – Las Vegas

Sep. 4, 2004 Jorge Arce W12 Juanito Rubillar – Tijuana

July 6, 2002 Jorge Arce TKO6 Yo Sam Choi – Seoul

Jan. 30, 2001 Yo Sam Choi KO7 Saman Sorjaturong – Seoul

July 15, 1995 Saman Sorjaturong TKO7 Humberto Gonzalez – Inglewood

Nov. 12, 1994 Humberto Gonzalez W12 Michael Carbajal – Mexico City

Mar. 13, 1993 Michael Carbajal KO7 Humberto Gonzalez – Las Vegas

Dec. 9, 1989 Humberto Gonzalez W12 Jung Koo Chang – Daegu

Mar. 26, 1983 Jung Koo Chang TKO3 Hilario Zapata – Daejeon

Sep. 18, 1982 Hilario Zapata W15 Jung Koo Chang – Chongju

Feb. 19, 1978 Freddy Castillo TKO14 Luis Estaba – Caracas

July 18, 1976 Luis Estaba KOe Franco Udella – Caracas

Apr. 4, 1975 Franco Udella WDQ12 Valentin Martinez – Milan

WBC Statistics by Luis Medina.