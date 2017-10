HBO Boxing Calendar

Upcoming Boxing Schedule:

October 21: Jezreel Corrales vs. Alberto Machado & Demetrius Andrade vs. Alantez Fox plus Ryan Burnett vs. Zhanat Zhakiyanov (tape delay) – Live on HBO at 10:05 p.m.





November 4: Dmitry Bivol vs. Trent Broadhurst – Live on HBO at 5:45 p.m. (replay 9:45 p.m.)

November 11: Daniel Jacobs vs. Luis Arias / Jarrell Miller vs. Mariusz Wach / Cletus Seldin vs. Roberto Ortiz – Live on HBO at 10:00 p.m.

November 25: Sergey Kovalev vs. Vyacheslav Shabranskyy / Jason Sosa vs. Robinson Castellanos – Live on HBO at 10:00 p.m.

December 2: Miguel Cotto vs. Sadam Ali – Live on HBO at 10:00 p.m.

December 16: Billy Joe Saunders vs. David Lemieux – Live on HBO at 9:40 p.m.