HBO Boxing Calendar – 4 Consecutive Weeks of Boxing Starts Tonight!

Upcoming Boxing Schedule:

November 25: Sergey Kovalev vs. Vyacheslav Shabranskyy / Sullivan Barrera vs. Felix Valera / Yuriorkis Gamboa vs. Jason Sosa – Live on HBO at 10:00 p.m. #KovalevShabranskyy

December 2: Miguel Cotto vs. Sadam Ali & Rey Vargas vs. Oscar Negrete – Live on HBO at 10:00 p.m. #CottoAli

December 9: Orlando Salido vs. Miguel Roman / Tevin Farmer vs. Kenichi Ogawa / Francisco Vargas vs. Stephen Smith – Live on HBO at 10:20 p.m. #SalidoRoman

December 9: Denis Shafikov vs. Rene Alvarado – HBO Latino Boxing at 1:05 a.m. (tape delayed) #ShafikovAlvarado

December 16: Billy Joe Saunders vs. David Lemieux & Antoine Douglas vs. Gary O’Sullivan – Live on HBO at 9:40 p.m. #SaundersLemieux