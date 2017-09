GGG vs Canelo Alvarez Odds and Ends

Gennady Golovkin vs Saul Alvarez

Gennady Golovkin -155 (20/31)





Saul Alvarez +125 (5/4)

Props

Will the fight go the distance?

Yes -140 (5/7)





No EVEN (1/1)

Method of Victory

Draw or Technical Draw 16/1

G. Golovkin by KO, TKO or DQ 8/5

G. Golovkin by Decision or Technical Decision 11/4

S. Alvarez by KO, TKO or DQ 11/2

S. Alvarez by Decision or Technical Decision 2/1

How Will the Fight End?

S. Alvarez wins by unanimous decision 4/1

S. Alvarez wins by split decision 7/1

S. Alvarez wins by majority decision 10/1

S. Alvarez wins by technical decision 33/1

G. Golovkin wins by unanimous decision 6/1

G. Golovkin wins by split decision 17/2

G. Golovkin wins by majority decision 14/1

G. Golovkin wins by technical decision 50/1

Unanimous Draw 66/1

Split Decision Draw 22/1

Majority Draw 30/1

Technical Draw 100/1

Fight Does Not Go Distance 10/11

Will the Fight end in a technical decision?

Yes +1800 (18/1)

No -10000 (1/100)

Points Handicap

Gennady Golovkin -3.5

Round Betting

Total Rounds

Over 9.5 -230 (10/23)

Under 9.5 +160 (8/5)

Round Betting

Fight Drawn 16/1

G. Golovkin in Round 1 40/1

G. Golovkin in Round 2 33/1

G. Golovkin in Round 3 28/1

G. Golovkin in Round 4 22/1

G. Golovkin in Round 5 16/1

G. Golovkin in Round 6 16/1

G. Golovkin in Round 7 16/1

G. Golovkin in Round 8 16/1

G. Golovkin in Round 9 16/1

G. Golovkin in Round 10 16/1

G. Golovkin in Round 11 22/1

G. Golovkin in Round 12 25/1

G. Golovkin on Points 11/4

S. Alvarez in Round 1 75/1

S. Alvarez in Round 2 66/1

S. Alvarez in Round 3 50/1

S. Alvarez in Round 4 50/1

S. Alvarez in Round 5 50/1

S. Alvarez in Round 6 50/1

S. Alvarez in Round 7 50/1

S. Alvarez in Round 8 50/1

S. Alvarez in Round 9 50/1

S. Alvarez in Round 10 50/1

S. Alvarez in Round 11 50/1

S. Alvarez in Round 12 50/1

S. Alvarez on Points 2/1

Round Group Betting

G. Golovkin to win in rounds 1-3 12/1

G. Golovkin to win in rounds 4-6 13/2

G. Golovkin to win in rounds 7-9 6/1

G. Golovkin to win in rounds 10-12 15/2

G. Golovkin to win by Decision or Technical Decision 11/4

S. Alvarez to win in rounds 1-3 33/1

S. Alvarez to win in rounds 4-6 20/1

S. Alvarez to win in rounds 7-9 20/1

S. Alvarez to win in rounds 10-12 20/1

S. Alvarez to win by Decision or Technical Decision 2/1

Draw or Technical Draw 16/1

Round Group Betting

Fight Drawn 16/1

G. Golovkin to win in rounds 1-4 9/1

G. Golovkin to win in rounds 5-8 9/2

G. Golovkin to win in rounds 9-12 9/2

S. Alvarez to win in rounds 1-4 18/1

S. Alvarez to win in rounds 5-8 16/1

S. Alvarez to win in rounds 9-12 16/1

G. Golovkin on Points 11/4

S. Alvarez on Points 2/1

Round Group Betting

Fight Drawn 16/1

G. Golovkin to win in rounds 1-6 11/2

G. Golovkin to win in rounds 7-12 13/4

S. Alvarez to win in rounds 1-6 14/1

S. Alvarez to win in rounds 7-12 12/1

G. Golovkin on Points 11/4

S. Alvarez on Points 2/1

Fight Ending Props

When will the fight end?

Round 1 25/1

Round 2 25/1

Round 3 22/1

Round 4 20/1

Round 5 18/1

Round 6 15/1

Round 7 14/1

Round 8 12/1

Round 9 12/1

Round 10 12/1

Round 11 12/1

Round 12 12/1

Fight goes distance 10/13

When will the fight end?

Round 1-6 13/5

Round 7-12 11/5

Fight goes distance 10/13

When will the fight end?

Round 1-4 9/2

Round 5-8 7/2

Round 9-12 13/4

Fight goes distance 10/13

When will the fight end?

Round 1-3 13/2

Round 4-6 11/2

Round 7-9 9/2

Round 10-12 5/1

Fight goes distance 10/13

When will the fight end?

Fight ends in odd number round 11/4

Fight ends in even number round 11/4

Fight goes distance 10/13

Knockdown Props

Will Saul Alvarez be knocked down?

Yes -110 (10/11)

No -110 (10/11)

Will Gennady Golovkin be knocked down?

Yes +300 (3/1)

No -500 (1/5)

Will Either Fighter be knocked down?

Yes -200 (1/2)

No +140 (7/5)

Gennady Golovkin To Be Knocked Down And Win

Yes +700 (7/1)

No -2000 (1/20)

Saul Alvarez To Be Knocked Down And Win

Yes +600 (6/1)

No -1600 (1/16)

Will Both Fighters be knocked down?

Yes +700 (7/1)

No -2000 (1/20)