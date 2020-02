Garcia vs. Vargas & Martinez vs. Harris – WBC stats

WBC Vacant Welterweight Diamond Belt & WBC Flyweight World Championship

MIKEY GARCIA (USA)

Age: 32 / Date of birth: December 15, 1987

Residence: Moreno Valley, California / Birthplace: Ventura, California

Record: 39-1, 30 KOs / Total rounds: 226 / World championship fights: 7-1, 3 KOs

Height: 5’6″ – 168cm / Reach: 68″ – 173cm / Stance: Right-handed

Manager: Self-managed / Trainer: Robert Garcia





JESSIE VARGAS (USA)

Age: 30 / Date of birth: May 10, 1989

Residence: Las Vegas, Nevada / Birthplace: Los Angeles, California

Record: 29-2-2, 11 KOs / Total rounds: 241

Height: 5’11” – 180cm / Reach: 71″ – 180cm / Stance: Right-handed

World championship fights: 4-2, 1 KO

Manager: Self-managed / Trainer: Ernie Zavala

WBC WELTERWEIGHT WORLD CHAMPIONS

1. Luis Manuel Rodriguez (Cuba) 1963

2. Emile Griffith (Virg. Island) 1963 – 1966

3. Curtis Cokes (US) 1966 – 1969

4. Jose Napoles (Mexico) 1969 – 1970

5. Billy Backus (US) 1970 – 1971

6. Jose Napoles (Mexico) * 1971 – 1975

7. John Stracey (GB) 1975 – 1976

8. Carlos Palomino (Mexico) 1976 – 1979

9. Wilfredo Benitez (P. Rico) 1979

10. Ray Leonard (US) 1979 – 1980

11. Roberto Duran (Panama) 1980

12. Ray Leonard (US) * 1980 – 1983

13. Milton McCrory (US) 1983 – 1985

14. Donald Curry (US) 1985 – 1986

15. Lloyd Honeyghan (Jamaica) 1986 – 1987

16. Jorge Vaca (Mexico) 1987 – 1988

17. Lloyd Honeyghan (Jamaica) * 1988 – 1989

18. Marlon Starling (US) 1989 – 1990

19. Maurice Blocker (US) 1990 – 1991

20. Simon Brown (Jamaica) 1991

21. James McGirt (US) 1991 – 1993

22. Pernell Whitaker (US) 1993 – 1997

23. Oscar de la Hoya (US) 1997 – 1999

24. Felix Trinidad (P. Rico) 1999

25. Oscar de la Hoya (US) * 2000

26. Shane Mosley (US) 2000 – 2002

27. Vernon Forrest (US) 2002 – 2003

28. Ricardo Mayorga (Nicaragua) 2003

29. Cory Spinks (US) 2003 – 2005

30. Zab Judah (US) 2005 – 2006

31. Carlos Baldomir (Argentina) 2006

32. Floyd Mayweather Jr. (US) 2006 – 2007

33. Shane Mosley (US) Interim * 2007

34. Andre Berto (US) 2008 – 2011

35. Victor Ortiz (US) 2011

36. Robert Guerrero (US) Interim 2012 – 2013

37. Floyd Mayweather Jr. (US) * 2011 – 2015

38. Danny Garcia (US) 2016 – 2017

39. Keith Thurman (US) 2017 – 2018

40. Shawn Porter (US) 2018 – 2019

41. Errol Spence Jr. (US) 2019 –

* Regained

WBC TOP 10 WELTERWEIGHT CHAMPIONS

1. Sugar Ray Leonard (US)

2. Floyd Mayweather Jr. (US)

3. Oscar de la Hoya (Mexico/US)

4. Jose Napoles (Mexico/Cuba)

5. Roberto Duran (Panama)

6. Emile Griffith (Virgin Is.)

7. Pernell Whitaker (US)

8. Shane Mosley (US)

9. Carlos Palomino (Mex)

10. John Stracey (GB)

GENERAL INFORMATION ON THE WELTERWEIGHT DIVISION IN WBC HISTORY

35 world champions have been recognized by the WBC, of whom only six have regained the title: Jose Napoles (Cuba-Mex), Ray Leonard (US), Lloyd Honeyghan (Jamaica-GB), Oscar de la Hoya (US-Mex), Shane Mosley (US), Floyd Mayweather Jr. (US).





124 WBC welterweight world title bouts have been held in the history of the WBC.

MEMORABLE WBC WELTERWEIGHT WORLD CHAMPIONSHIP FIGHTS

Sep. 28, 2019 Errol Spence Jr. W12 Shawn Porter – Los Angeles, California

Sep. 8, 2018 Shawn Porter W12 Danny Garcia – Brooklyn, New York

Mar. 4, 2017 Keith Thurman W12 Danny Garcia – Brooklyn, New York

Jan. 23, 2016 Danny Garcia W12 Robert Guerrero – Los Angeles, California

May 2, 2015 Floyd Mayweather Jr. W12 Manny Pacquiao – Las Vegas, Nevada

May 3, 2014 Floyd Mayweather Jr. W12 Marcos Maidana – Las Vegas, Nevada

Jan. 26, 2002 Vernon Forrest W12 Shane Mosley – New York, New York

June 17, 2000 Shane Mosley W12 Oscar de la Hoya – Los Angeles, California

Feb. 13, 1999 Oscar de la Hoya W12 Ike Quartey – Las Vegas, Nevada

Oct. 1, 1994 Pernell Whitaker W12 James McGirt – Norfolk, Virginia

Sep. 10, 1993 Pernell Whitaker D12 Julio Cesar Chavez – San Antonio, Texas

Sep. 18, 1989 Felix Trinidad W12 Oscar de la Hoya – Las Vegas, Nevada

Feb. 4, 1989 Marlon Starling TKO9 Lloyd Honeyghan – Las Vegas, Nevada

Sep. 27, 1986 Lloyd Honeyghan TKO6 Donald Curry – Atlantic City, New Jeresey

Dec. 6, 1985 Donald Curry KO2 Milton McCrory – Las Vegas, Nevada

Sep. 16, 1981 Sugar Ray Leonard TKO14 Thomas Hearns – Las Vegas, Nevada

June 20, 1980 Roberto Duran W15 Sugar Ray Leonard – Montréal, Quebec

June 22, 1976 Carlos Palomino TKO12 John Stracey – London, England

Dec. 6, 1976 John Stracey TKO6 José Napoles – Mexico City, Distrito Federal

Apr. 18, 1969 José Napoles TKO13 Curtis Cokes – Inglewood, California

Nov. 28, 1966 Curtis Cokes W15 Jean Josselin – Dallas, Texas

Dec. 8, 1962 Emile Griffith TKO9 Jorge José Fernandez – Las Vegas, Nevada

JULIO CESAR “El Rey” MARTINEZ (Mexico)

WBC Flyweight World Champion / 1st Title Defense

Age: 25 / Date of birth: January 17, 1995

Residence, birthplace: Mexico City, Distrito Federal, Mexico

Record: 15-1, 1 NC, 12 KOs / Total rounds: 66 / World championship fights: 1-0, 1 NC, 1 KO

Height: 5’4″ – 163cm / Stance: Right-handed

Co-promoter: Eddy Reynoso / Trainers: Eddy Reynoso, Mauricio “El Chales” Aceves

JAY HARRIS (United Kingdom)

Ranked WBC No. 5 at Flyweight

Age: 29 / Date of birth: August 25, 1990

Residence, birthplace: Swansea, Wales, United Kingdom

Record: 17-0, 9 KOs / Total rounds: 81

Height: 5’5″ – 165cm / Stance: Right-handed

WBC affiliated titles held: European Boxing Union, Commonwealth

Manager: MTK Global / Trainer: Gary Lockett

WBC FLYWEIGHT WORLD CHAMPIONS

1. Pone Kingpetch (Thai) 1963

2. Hiroyuki Ebihara (Jap) 1963 – 1964

3. Pone Kingpetch (Thai) * 1964 – 1965

4. Salvatore Burruni (Italy) 1965 – 1966

5. Walter McGowan (GB) 1966

6. Chartchai Chionoi (Thai) 1966 – 1969

7. Efren Torres (Mex) 1969 – 1970

8. Chartchai Chionoi (Thai) * 1970

9. Erbito Salavarria (Phil) 1970 – 1971

10. Betulio Gonzalez (Ven) 1972

11. Venice Borkorsor (Thai) 1972 – 1973

12. Betulio Gonzalez (Ven) * 1973 – 1974

13. Shoji Oguma (Jap) 1974 – 1975

14. Miguel Canto (Mex) 1975 – 1979

15. Chan-Hee Park (Kor) 1979 – 1980

16. Shoji Oguma (Japan) * 1980 – 1981

17. Antonio Avelar (Mex) 1981 – 1982

18. Prudencio Cardona (Col) 1982

19. Freddie Castillo (Mex) 1982

20. Eleoncio Mercedes (DR) 1982 – 1983

21. Charlie Magri (GB) 1983

22. Frank Cedeño (Phil) 1983 – 1984

23. Koji Kobayashi (Jap) 1984

24. Gabriel Bernal (Mex) 1984

25. Sot Chitalada (Thai) 1984 – 1988

26. Yong-Kang Kim (Kor) 1988 – 1989

27. Sot Chitalada (Thai) * 1989 – 1991

28. Muangchai Kittikasem (Thai) 1991 – 1992

29. Yuri Arbachakov (Russia) 1992 – 1996

30. Chatchai Sasakul (Thai) 1997 – 1998

31. Manny Pacquiao (Phil) 1998 – 1999

32. Medgoen Singsurat (Thai) 1999 – 2000

33. Malcolm Tunacao (Phil) 2000 – 2001

34. Pongsaklek Wonjongkam (Thai) 2001 – 2007

35. Jorge Arce (Mexico) (Interim) 2005 – 2006

36. Daisuke Naito (Japan) 2007 – 2009

37. P. Wonjongkam (Thai) (Interim) * 2009

38. Koki Kameda (Japan) 2009 – 2010

39. Pong. Wonjongkam (Thai) * 2010 – 2012

40. Sonny Boy Jaro (Phil) 2012

41. Toshiyuki Igarashi (Japan) 2012 – 2013

42. Akira Yaegashi (Japan) 2013 – 2014

43. Roman Gonzalez (Nic) 2014 – 2016

44. Juan Hernandez (Mexico) 2017

45. Daigo Higa (Japan) 2017 – 2018

46. Cristofer Rosales (Nic) 2018

47. Charlie Edwards (GB) 2018 – 2019

48. Julio Cesar Martinez (Mexico) 2019 –

*Regained

WBC TOP 10 FLYWEIGHT WORLD CHAMPIONS

1. Miguel Canto (Mexico)

2. Pongsaklek Wonjongkam (Thailand)

3. Chartchai Chionoi (Thailand)

4. Efren Torres (Mexico)

5. Yuri Arbachakov (Russia)

6. Roman Gonzalez (Nicaragua)

7. Sot Chitalada (Thailand)

8. Akira Yaegashi (Japan)

9. Betulio Gonzalez (Venezuela)

10. Shoji Oguma (Japan)

GENERAL INFORMATION ON THE FLYWEIGHT DIVISION IN THE HISTORY OF THE WBC

42 world champions have been recognized by the WBC, of whom only six have regained the title: Pone Kingpetch (Thailand), Chartchai Chionoi (Thailand), Betulio Gonzalez (Venezuela), Shoji Oguma (Japan), Sot Chitalada (Thailand), Pongsaklek Wonjongkam (Thailand).

155 flyweight world title bouts have been held in WBC history.

MEMORABLE WBC FLYWEIGHT WORLD CHAMPIONSHIP FIGHTS:

Dec. 20, 2019 Julio Cesar Martinez TKO9 Cristofer Rosales – Phoenix

Dec. 22, 2018 Charlie Edwards W12 Cristofer Rosales – London

Apr. 15, 2018 Cristofer Rosales TKO9 Daigo Higa – Kanagawa

May 20, 2017 Daigo Higa TKO6 Juan Hernandez – Tokyo

Apr. 23, 2016 Roman Gonzalez W12 McWilliams Arroyo – Inglewood

Sep. 5, 2014 Roman Gonzalez TKO9 Akira Yaegashi – Tokyo

Apr. 8, 2013 Akira Yaegashi W12 Toshiyuki Igarashi – Tokyo

Mar. 27, 2010 Pongsaklek Wonjongkam W12 Koki Kameda – Tokyo

Nov. 29, 2009 Koki Kameda W12 Daisuke Naito – Saitama

July 18, 2007 Daisuke Naito W12 Pongsaklek Wonjongkam – Tokyo

July 30, 2005 Jorge Arce TKO3 Angel Priolo – La Paz

Mar. 2, 2001 Pongsaklek Wonjongkam TKO1 Malcolm Tunacao – Phichit

Sep. 17, 1999 Boonsai Sansurat TKO3 Manny Pacquiao – Nakhon Si Thammarat

Dec. 4, 1998 Manny Pacquiao KO8 Chatchai Sasakul – Phuttamonthon

May 9, 1997 Chatchai Sasakul W12 Ysaias Zamudio – Bangkok

June 23, 1992 Yuri Arbachakov KO8 Muangchai Kittikasem – Tokyo

Feb. 15, 1991 Muangchai Kittikasem TKO6 Sot Chitalada – Ayutthaya

Oct. 8, 1984 Sot Chitalada W12 Gabriel Bernal – Bangkok

Mar. 15, 1983 Charlie Magri TKO7 Eleoncio Mercedes – London

May 18, 1980 Shoji Oguma KO9 Chan-Hee Park – Seoul

Jan. 8, 1975 Miguel Canto W15 Shoji Oguma – Sendai

Aug. 4, 1973 Betulio Gonzalez W15 Miguel Canto – Maracaibo

Feb. 23, 1969 Efren Torres TKO8 Chartchai Chionoi – Mexico City

Dec. 30, 1966 Chartchai Chionoi TKO9 Walter McGowan – Bangkok

Sep. 18, 1963 Pone Kingpetch KO1 Hiroyuki Ebihara – Tokyo

