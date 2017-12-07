Elbiali-Pascal – Official weights

HEAVYWEIGHT ATTRACTION -10 ROUNDS
LUIS ORTIZ Camaguey, CUB 27-0 (23 KOs) 242.4 lbs. vs. DANIEL MARTZ Clarksburg, WV 16-5-1 (13 KOs) 261.6 lbs.
(Photo credit: Douglas DeFelice/Premier Boxing Champions)
WELTERWEIGHT ATTRACTION – 8 ROUNDS – 147 LBS
BRYANT PERRELLA Fort Myers, FL 14-1 (13 KOs) 146.8 lbs. vs. ALEX MARTIN Chicago, IL 13-2 (5 KOs) 146.4 lbs.
FEATHERWEIGHT ATTRACTION – 8 ROUNDS – 123 LBS
STEPHAN FULTON Philadelphia, PA 11-0 (5 KOs) 123 lbs. vs. ADAM LOPEZ Glendale, CA 8-0 (3 KOs) 123 lbs.
WELTERWEIGHT ATTRACTION – 6 ROUNDS – 147- LBS
WILLE JONES Tampa, FL 5-0 (2 KOs) 144.8 lbs. vs. LIVAN NAVARRO Havana, CUB 6-0 (4 KOs) 146.4 lbs.
LIGHTWEIGHT ATTRACTION – 8 ROUNDS – 135 LBS
RAYNELL WILLIAMS Cleveland, OH 12-0 (6 KOs) 134 lbs. vs. JOSHUA ZUNIGA Torrance, CA 8-0 (3 KOs) 135.8 lbs.
WELTERWEIGHT ATTRACTION – 8 ROUNDS – 147 LBS
HAROLD CALDERON Miami, FL 13-0 (8 KOs) 147 lbs. vs. ARIEL A VASQUEZ Managua, NIC 12-21-2 (9 KOs) 145.6 lbs.
SUPER WELTERWEIGHT ATTRACTION – 6 ROUNDS – 154 LBS
EDUARDO PEREZ DIAZ Havana, CUB 4-0 (4 KOs) 153.4 lbs. vs. NOE LOZANO Fort Pierce, FL 2-1 151 lbs.
SUPER WELTERWWEIGHT ATTRACTION – 8 ROUNDS – 143 LBS
SEMAJAY THOMAS Chicago, IL 7-1 (4 KOs) 144.8 lbs. vs. CHARLES MULINDWA Kampala, UGA 12-5-1 (5 KOs) 142.6
HEAVYWEIGHT ATTRACTION – 6 ROUNDS
IVAN DYCHKO Rudny, KAZ 2-0 (2 KOs) 245.4 lbs. vs. CARLOS SANDOVAL Douglas, AZ 10-14-1 253 lbs.