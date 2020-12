Canelo – Smith Boxing Odds

Odds courtesy of BetOnline (www.BetOnline.ag, Twitter: @betonline_ag).

Saul “Canelo” Alvarez vs Callum Smith

Saul “Canelo” Alvarez -575 (4/23)

Callum Smith +450 (9/2)

Goes the Distance

Yes +130 (13/10)

No -160 (5/8)

Method of Victory

Saul Alvarez by KO, TKO or DQ 10/11

Saul Alvarez by Decision 8/5

Callum Smith by KO, TKO or DQ 7/1

Callum Smith by Decision 9/1

Draw 25/1

Saul Alvarez to be Knocked Down

Yes +275 (11/4)

No -350 (2/7)

Callum Smith to be Knocked Down

Yes -150 (2/3)

No +120 (6/5)

Both Fighters to be Knocked Down

Yes +600 (6/1)

No -900 (1/9)

Round Group Betting

Saul Alvarez on Points 8/5

Saul Alvarez in Round 7 to 9 7/2

Saul Alvarez in Round 10 to 12 5/1

Saul Alvarez in Round 4 to 6 5/1

Callum Smith on Points 9/1

Saul Alvarez in Round 1 to 3 10/1

Callum Smith in Round 7 to 9 18/1

Callum Smith in Round 4 to 6 20/1

Draw 25/1

Callum Smith in Round 10 to 12 25/1

Callum Smith in Round 1 to 3 40/1

Saul Alvarez – Round Betting

Saul Alvarez on Points 8/5

Saul Alvarez Round 7 12/1

Saul Alvarez Round 8 12/1

Saul Alvarez Round 10 14/1

Saul Alvarez Round 6 14/1

Saul Alvarez Round 9 14/1

Saul Alvarez Round 11 16/1

Saul Alvarez Round 5 16/1

Saul Alvarez Round 12 20/1

Saul Alvarez Round 4 20/1

Saul Alvarez Round 3 25/1

Draw 25/1

Saul Alvarez Round 2 33/1

Saul Alvarez Round 1 40/1

Callum Smith – Round Betting

Callum Smith on Points 9/1

Draw 25/1

Callum Smith Round 7 50/1

Callum Smith Round 8 50/1

Callum Smith Round 9 50/1

Callum Smith Round 10 66/1

Callum Smith Round 11 66/1

Callum Smith Round 5 66/1

Callum Smith Round 6 66/1

Callum Smith Round 12 80/1

Callum Smith Round 3 80/1

Callum Smith Round 4 80/1

Callum Smith Round 1 100/1

Callum Smith Round 2 100/1

Friday, Dec 18, 2020 – Bouts

Shakan Pitters vs Craig Richards

Shakan Pitters -350 (2/7)

Craig Richards +260 (13/5)

Hyun Mi Choi vs Calista Silgado

Hyun Mi Choi -2500 (1/25)

Calista Silgado +1000 (10/1)

Reshat Mati vs Dennis Okoth

Reshat Mati -10000 (1/100)

Dennis Okoth +1500 (15/1)

John Ryder vs Mike Guy

John Ryder -2000 (1/20)

Mike Guy +900 (9/1)

Gilberto Ramirez vs Alfonso Lopez

Gilberto Ramirez -10000 (1/100)

Alfonso Lopez +1400 (14/1)

Ali Akhemedov vs Carlos Gongora Mercado

Ali Akhemedov -1250 (2/25)

Carlos Gongora Mercado +700 (7/1)

Gennady Golovkin vs Kamil Szeremeta

Gennady Golovkin -2800 (1/28)

Kamil Szeremeta +1100 (11/1)

Saturday, Dec 19, 2020 – Bouts

Ilunga Makabu vs Olanrewaju Durodola

Illunga Makabu -2250 (2/45)

Olanrewaju Durodola +1100 (11/1)

Sergio Carcia vs Andranik Hakobyan

Sergio Garcia -2500 (1/25)

Andranik Hakobyan +1000 (10/1)

Sergio Martinez vs Jussi Koivula

Sergio Martinez -1400 (1/14)

Jussi Koivula +750 (15/2)

Felix Sturm vs Timo Rost

Felix Sturm -300 (1/3)

Timo Rost +240 (12/5)

Brandun Lee vs Dakota Linger

Brandun Lee -10000 (1/100)

Dakota Linger +1500 (15/1)

Alexis Espino vs Ashton Espino

Alexis Espino -10000 (1/100)

Ashton Sykes +1400 (14/1)

Austin Williams vs Isiah Jones

Austin Williams -800 (1/8)

Isiah Jones +500 (5/1)

Christian Gomez Duran vs Angel Hernandez

Christian Gomez Duran -2500 (1/25)

Angel Hernandez +900 (9/1)

Raymond Ford vs Juan Antonio Lopez Raymond Ford -1250 (2/25)

Juan Antonio Lopez +700 (7/1)

Gary Russell vs Juan Carlos Payano

Gary Russell -600 (1/6)

Juan Carlos Payano +400 (4/1)

Jaron Ennis vs Chris Van Heerden

Jaron Ennis -2500 (1/25)

Chris Van Heerden +1000 (10/1)

Emmanuel Rodriguez vs Reymart Gaballo Emmanuel Rodriguez -130 (10/13

Reymart Gaballo EVEN (1/1)

Saul “Canelo” Alvarez vs Callum Smith Saul “Canelo” Alvarez -575 (4/23)

Callum Smith +450 (9/2)