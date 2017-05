Canelo Alvarez/Julio Cesar Chavez Jr. Odds and End

Saul Alvarez vs Julio Cesar Chavez Jr

Saul Alvarez -650 (2/13)

Julio Cesar Chavez Jr +425 (17/4)





Saul Alvarez vs Julio Cesar Chavez Jr Total Rounds

Over 9.5 -175 (4/7)

Under 9.5 +125 (5/4)

Round Betting

S. Alvarez in Round 1-3 8/1

S. Alvarez in Round 4-6 9/2

S. Alvarez in Round 7-9 9/2

S. Alvarez in Round 10-12 8/1

S. Alvarez on Points 5/4

J. C. Chavez Jr in Round 1-3 40/1

J. C. Chavez Jr in Round 4-6 33/1

J. C. Chavez Jr in Round 7-9 33/1

J. C. Chavez Jr in Round 10-12 40/1

J. C. Chavez Jr on Points 7/1

Fight Draw 22/1

Round Betting

S. Alvarez in Round 1 28/1

S. Alvarez in Round 2 20/1

S. Alvarez in Round 3 18/1

S. Alvarez in Round 4 14/1

S. Alvarez in Round 5 12/1

S. Alvarez in Round 6 12/1

S. Alvarez in Round 7 12/1

S. Alvarez in Round 8 12/1

S. Alvarez in Round 9 14/1

S. Alvarez in Round 10 18/1

S. Alvarez in Round 11 20/1

S. Alvarez in Round 12 28/1

S. Alvarez on Points 5/4

J. C. Chavez Jr in Round 1 100/1

J. C. Chavez Jr in Round 2 80/1

J. C. Chavez Jr in Round 3 66/1

J. C. Chavez Jr in Round 4 66/1

J. C. Chavez Jr in Round 5 50/1

J. C. Chavez Jr in Round 6 50/1

J. C. Chavez Jr in Round 7 50/1

J. C. Chavez Jr in Round 8 50/1

J. C. Chavez Jr in Round 9 66/1

J. C. Chavez Jr in Round 10 66/1

J. C. Chavez Jr in Round 11 80/1

J. C. Chavez Jr in Round 12 100/1

J. C. Chavez Jr on Points 7/1

Fight Draw 22/1

Method of Victory

S. Alvarez by KO, TKO or DQ 10/11

S. Alvarez by Decision or Technical Decision 5/4

J. C. Chavez Jr by KO, TKO or DQ 11/1

J. C. Chavez Jr by Decision or Technical Decision 7/1

Draw or Technical Draw 22/1

(Courtesy of Bovada, (www.Bovada.lv, Twitter: @BovadaLV).