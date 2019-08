Lomachenko vs Campbell & Undercard Results from London

Lomachenko vs Campbell: Live stream on ESPN+ starts at 5 pm ET/2 pm in the US – UK boxing fans can catch the action live on Sky Sports Box Office





Vasiliy Lomachenko ……….Luke Campbell

Hughie Fury……..Alexander Povetkin

Julio Cesar Martinez NC Charlie Edwards

Joshua Buatsi W KO 7 Ryan Ford

Joe Cordina W 12 Gavin Gwynne

Savannah Marshall W TKO 5 Daniele Bastieri

James Tennyson W KO 2 Atif Shafiq

Martin Joseph Ward W TKO 5 Josue Bendana.

ESPN+, 5 p.m. ET/2 p.m. PT

Vasiliy Lomachenko vs. Luke Campbell, 12 rounds, Lomachenko’s WBO/WBA and vacant WBC lightweight world titles

ESPN+, 4 p.m. ET/1 p.m. ET

Hughie Fury vs. Alexander Povetkin, 12 rounds, heavyweight

ESPN+, 1 p.m. ET/10 a.m.

Entire undercard, including Charlie Edwards’ WBC flyweight world title defense against Julio Cesar Martinez

LOMACHENKO VS. CAMPBELL WEIGHTS AND RUNNING ORDER

16:00 DOORS AND FIRST FIGHT

4 x 3 mins Super-Feather contest

CONOR COGHILL 9st 3lbs 8oz v DEAN JONES 9st 3lbs 8oz

(Hull) (Telford)

8 x 3 mins Super-Featherweight contest

MARTIN J WARD 9st 7lbs 6oz v JOSUE BENDANA 9st 9lbs 8oz

(Brentwood) (Spain)

17:00 LIVE ON SKY SPORTS FACEBOOK

10 x 3 mins vacant WBA International Lightweight Title

JAMES TENNYSON 9st 8lbs 8oz v ATIF SHAFIQ 9st 8lbs 12oz

(Belfast) (Rotherham)

18:00 LIVE ON SKY SPORTS BOX OFFICE

8 x 2 mins Super-Middleweight contest

SAVANNAH MARSHALL 11st 12lbs 8oz v DANIELE BASTIERI 11st 12lbs

(Hartlepool) (Brazil)

12 x 3 mins British & Commonwealth Lightweight Titles

JOE CORDINA 9st 8lbs 12oz v GAVIN GWYNNE 9st 8lbs 4oz

(Cardiff) (Merthyr Tydfil)

10 x 3 mins WBA International Light-Heavyweight Title

JOSHUA BUATSI 12st 6lbs 8oz v RYAN FORD 12st 6lbs

(Croydon) (Canada)

12 x 3 mins WBC Flyweight World Title

CHARLIE EDWARDS 7st 13lbs 8oz v JULIO CESAR MARTINEZ 7st 12lbs

(Croydon) (Mexico)

12 x 3 mins vacant WBA International Heavyweight Title

HUGHIE FURY 16st v ALEXANDER POVETKIN 16st 2lbs

(Manchester) (Russia)

12 x 3 mins WBA, WBO & WBC Lightweight World Titles

VASILIY LOMACHENKO 9st 8lbs 8oz v LUKE CAMPBELL 9st 8lbs 4oz

(Ukraine) (Hull)

FLOAT

6 x 3 mins Super-Lightweight contest

DALTON SMITH 10st 2lbs 8oz v DARYL PEARCE 10st 1lbs 8oz

(Sheffield) (Birmingham)